Folketingspolitiker efter vaccinesucces: - Det skal bredes ud til hele landet

- Ønsker vi rent faktisk, at det skal ske, så er vi også nødt til at være der, hvor borgerne er, og det er det, man sørger for med denne her løsning, siger Mona Juul.

Mona Juul har svært ved at se noget negativt ved den måde, man har fået fat i nogle svære grupper i Horsens.

- Jeg synes, at det er så fedt, at man har valgt at gøre det på lige præcis denne måde i Horsens. At sørge for, at man kan blive vaccineret uden tidsbestilling, hvis man enten har glemt det, ikke har set det eller har fortrudt, det er en rigtig god ide, siger hun.