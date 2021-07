Nye avancerede lys skal pryde torv

Erstatningen af vanddragen er lige nu midlertidigt en form for opholdsplads med bænke og siddepladser.

De mange lys er forbundne til et fjernstyret system, og den hvide farve varieres. Formålet er at undersøge, hvilken farvetemperatur som passer bedst til torvet. I fremtiden kommer lyset muligvis til at erstatte gadebelysningen på torvet.

- Det er rigtig dejligt, at vi har fået det nye lys på Store Torv, og vi glæder os til at få tilbagemeldinger fra brugerne, siger Thomas Mee, der er projektleder i Teknik og Miljø i Aarhus Kommune til TV2 ØSTJYLLAND.