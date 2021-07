OL-guldhåb fra Østjylland: - Hun har aldrig været så klar

30-årige Anne Marie Rindom selv har ventet fem år på denne begivenhed. Alt imens er hun i 2019 blevet kåret til verdens bedste sejler på tværs af bådtyper, og har er blevet verdensmester to gang, seneste i 2019.

- Jeg har aldrig følt, at hun har været mere sikker på, at hun er klar, end hun er nu, siger Peter Bjerregaard.

Corona ændrer OL-oplevelsen

Alt er dog ikke, som det plejer. I Japan har legene mødt modstand på grund af corona-situationen i landet.

- Jeg tror, at det er vigtigt for verden, at der bliver holdt nogle sportsbegivenheder, og når alt kommer til alt, så må vi jo håbe, at det ikke giver mere smitte i Japan, og at det giver noget optimisme for fremtiden, siger formanden for Horsens Sejlklub.