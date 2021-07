Byt til nyt: Ny stor genbrugsplads åbner

Hun fortæller, at de derudover har haft fokus på at adskille de lastbiler, der henter affaldet, fra de brugere, der benytter genbrugspladsen mest muligt. Det har ifølge Lone Bejder også kostet plads.

GI’ og TA’ kommer til Hammel

Favrskov Forsyning har tidligere implementeret genbrugskonceptet GI’ og TA’ i Hadsten som et forsøg. Her kunne brugere aflevere ting, de mente stadigvæk var brugbare, som andre så kunne have glæde af.

- Vi har prøvet denne løsning som et forsøg i Hadsten, og det har folk været rigtig glade for, så nu kommer vi også til at bruge det i Hammel, siger Lone Bejder.