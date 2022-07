’Iffe’ Lundberg er fortid i NBA

- Jeg har hele tiden sagt, at jeg ikke ville spille i Summer League, hvis jeg ikke blev garanteret en kontrakt. Jeg føler, det er for stor en risiko at tage – specielt med henblik på min families fremtid. Det står jeg ved. Men når det er sagt, er der stadig masser af interesse fra andre NBA-hold. Så jeg er stadig rolig. Vi må se, hvad der sker, siger Lundberg.