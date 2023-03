Hunde skal snart holdes i snor på stranden

Der går ikke længe, inden kalenderen kan bladres til 1. april 2023.

Derfor kræver det, ifølge Dyrenes Beskyttelse, en påmindelse om, at hunde skal være i snor på stranden fra 1. april til 30. september.

I denne periode yngler flere fuglearter på de danske strande.

- Vi kan ofte ikke selv se dem, men vores hundes snuder kan nemt finde dem. Det er derfor vigtigt at give fuglene fred til at passe deres unger uden at skulle frygte løse rovdyr som hunde, lyder det fra Jens Jokumsen, familiedyrschef ved Dyrenes Beskyttelse, i en pressemeddelelse.