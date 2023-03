Annettes hund gik igennem isen: - Pludselig var Jack bare væk

- Det var forfærdeligt, og jeg stod der uden at vide, hvad jeg skulle stille op. Jeg er 73 år, så jeg hopper ikke bare i vandet, og jeg kunne se, at Jack ikke havde mulighed for at sætte fra med sine bagben, for det var vandet simpelthen for dybt til, forklarer Annette Pedersen, der kiggede forgæves efter et redskab - en stige eller en redningskrans - hun kunne kaste ud til hunden i håb om, at den kunne kravle op på det og komme videre op på den intakte is.

- Jack holdt sig tæt på mig resten af dagen, og han gik selv ud på badeværelset til føntørren. Jeg fik ham tørret, og han fik et tæppe på. Det hele endte lykkeligt, men jeg undrer mig over, at der ikke findes ét eller andet redskab, man kan bruge til at redde nogen op fra sådan en sø. Der kommer jo masser af mennesker sådan et dejligt sted, siger Annette Pedersen.

- Det kunne lige så godt have været et barn, der havde fundet det spændende at gå ud på isen, og det går altså hurtigt, hvis man først ryger under. Jeg tør ikke tænke på, hvad der kunne være sket. Det er derfor, jeg står frem og fortæller om det her. Jeg håber, at nogen vil se nærmere på søen og andre søer, hvor det kunne give mening at have en form for redningsudstyr til rådighed.