Garvet kriminel bag illegal cigaretfabrik

TV 2 har fået aktindsigt i dokumenter fra retten, og her fremgår det, at den ene bagmand, en 41-årig mand allerede for mange år siden begik så alvorlig kriminalitet, at det trak overskrifter i medierne.

27. december 2007 bragede en Toyota Hilux klokken 08.08 på Edwin Rahrs Vej i Brabrand i Aarhus gennem hegnet til Danske Banks pengefordelingscentral. Det skete samtidig med, at de bankansatte var i gang med at laste pengetransporterne til dagens afleveringer af kontanter i Jylland og på Fyn.

Forberedte sig med overvågningskamera

Timingen var ikke tilfældig. Under retssagen kom det frem, at forbryderne forud for kuppet med gaffatape havde placeret et kamera forbundet med en trådløs sender på en tre meter høj støjafskærmning, så det optog aktiviteterne i og omkring centralen. På den måde kunne de slå til på det helt rigtige tidspunkt.