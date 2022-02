Nabo til illegal cigaretfabrik: - Nogle gange har der stået pallevis af ting

Efterfølgende er cigaretterne blevet videredistribueret til en større kundekreds via bagmænd, der har opereret fra adresser i Aarhus-området.

Her betragter NSK, efter at have efterforsket sagen siden midten af 2021, de anholdte som værende en del af et kriminelt miljø i Aarhus.

Udover de store mængder cigaretter og og forarbejdet tobak, er der på en nedlagt landbrugsejendom i Aulum beslaglagt en omfattende mængde professionelt cigaretproduktionsudstyr, som blev beslaglagt.