Fødevarestyrelsen advarer mod gammelt husråd

Fødevarestyrelsen fraråder, at du giver børn under tre år kamillete og te generelt. Foto: Genrefoto - Colourbox

Kamillete i sutteflasken er ikke en god idé.

Sådan skriver Fødevarestyrelsen mandag i et opslag på Facebook om teen, der gennem generationer ellers netop er blevet brugt til små børn med blandt andet feber eller ondt i maven.

Årsagen er, at kamillete kan indeholde naturlige plantegiftstoffer kaldt Pyrrolizidin-alkaloider (PA). Stofferne kommer fra ukrudtet i de marker, hvor teen bliver høstet - og fordi kogende vand let trækker stofferne ud fra tebladene, kan indholdet af PA-stofferne i den færdige te være højt.

- Derfor fraråder Fødevarestyrelsen, at du giver børn under tre år kamillete og te generelt, skriver styrelsen på Facebook.

Det gør ingen forskel, om teen er dyrket økologisk, da der er tale om naturlige stoffer i ukrudt, der står på marken, og ikke fra sprøjtemidler brugt mod ukrudt.

Giftstofferne findes i flere slags te

PA-stoffer er ifølge styrelsen kendt for at kunne forårsage leverskade og kræft. Derudover kan stofferne være skadelige for arveanlæggene.

- Risikoen er nok lille, og det er ikke noget, man bliver akut syg af. Det drejer sig om langtidseffekterne, og når vi nu kender til de her skadelige stoffer, vil vi gerne bidrage til at mindske indtaget over et langt liv, oplyser miljøkemiker i Fødevarestyrelsen, Lulu Krüger, til TV 2.

Man er ifølge Fødevareinstituttet oppe i store mængder, hvis man drikker 1,2 liter te om dagen - hvor mange kopper det er, afhænger jo af hvor stor koppen er. Lulu Krüger, miljøkemiker, Fødevarestyrelsen

Det er ikke kun kamillete, der kan indeholde de skadelige giftstoffer. Undersøgelser fra Tyskland, Belgien og Tyskland har vist, at stofferne også findes i fennikelte, myntete, grøn te og specielle urteteer.

Men det højeste indhold af stofferne er fundet i rooiboste - en te, der stammer fra en busk i Sydafrika.

Det er ikke alle kamillete, der indeholder de giftige stoffer.

Voksne skal også overveje teforbrug

Fødevarestyrelsens opslag har på Facebook indtil videre fået over tusinde kommentarer, hvori mange skriver, at de selv og deres børn har det fint efter at have fået kamillete, da de som små var syge.

Eller som en bruger skriver:

- Hvad bliver det næste? Mine to voksne lever i dag kernesundt. De fik kamillete med honning, da de havde feber, dengang de var syge, i sutteflasken. Det fik dem til at sove, og feberen til at falde.

Men ifølge styrelsen, er det ikke kun børn, der kan tage skade af at drikke blandt andet kamillete. Også voksne, der drikker store mængder te, kan ”have et indtag, der giver anledning til sundhedsmæssig bekymring," skriver Fødevarestyrelsen på sin hjemmeside.

- Man er ifølge Fødevareinstituttet oppe i store mængder, hvis man drikker 1,2 liter te om dagen - hvor mange kopper det er, afhænger jo af hvor stor koppen er, siger Lulu Krüger.

Derfor opfordrer Fødevarestyrelsen voksne til at reducere indtaget af PA-stoffer ved at nedsætte forbruget af te. Alternativt kan man ifølge Lulu Krüger skifte mellem forskellige mærker, eller drikke frugtte, da der ikke er fundet giftstoffer i denne slags te.

Ingen nedre grænse for den skadelige effekt

En undersøgelse foretaget af Miljø- og Fødevarestyrelsen fra maj 2018 viste, at 79 procent af i 14 honningprøver indeholdt PA-stoffer, mens 61 procent af 31 teprøver indeholdt stofferne. Alle de undersøgte rooibos- og kamilleteer indeholdt stofferne.

Prøverne var taget fra detailhandlen fra juli til november 2016.

Fødevarestyrelsen undersøger i øjeblikket forskellige fødevarer – te og honning – på markedet for indhold af PA. Kommende undersøgelser vil også omfatte visse plantebaserede kosttilskud.

Lulu Krüger oplyser til TV 2, at Fødevarestyrelsen jævnligt foretager kontroller, og at te med et for højt indhold af de skadelige stoffer, bliver trukket tilbage fra markedet. Det betyder dog ikke, at man som forbruger ikke kan købe te, der indeholder PA-stoffer.

Det er forventningen, at EU i løbet af 2020 indfører grænseværdier for PA-stoffer.

Ifølge styrelsen er der ikke er nogen nedre grænse for den skadelige effekt af PA-stoffer.