Donutkæden Bronuts går konkurs

Ifølge Finans oplyser Türker Alici og Ninos Oraha, at selskabet oplevede en markant nedgang i omsætningen i 2021.

Det skyldes ændrede forbrugeradfærd under coronapandemien, hvilket har betydet, at ledelsen har set sig nødsaget til at indlevere en konkursbegæring.

TV 2 forsøger at få en uddybende kommentar fra Türker Alici og Ninos Oraha.