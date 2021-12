Danskerne er dybt splittede om vaccinepligt

Ifølge målingen er 39 procent af danskerne tilhængere af at indføre vaccinepligt, 18 procent er endda i høj grad tilhængere af det. Til gengæld er 45 procent modstandere af vaccinepligt, og 21 procent er i høj grad modstandere.

16 procent svarer "hverken eller" eller "ved ikke".

Megafon-målingen er foretaget torsdag og fredag, og 1.162 mennesker deltog.

Peger i samme retning som andre data

På den ene side er resultatet ikke overraskende, mener Michael Bang Petersen, professor på Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet og leder af det såkaldte HOPE-projekt, der kortlægger danskernes holdning til regeringen og sundhedsmyndighedernes håndtering af pandemien.

- Det peger i samme retning, som andre data vi har, siger Michael Bang Petersen.

Men på den anden side er resultatet ifølge professoren markant, fordi ingen politiske partier i Danmark har argumenteret for at indføre vaccinepligt i Danmark. Alligevel er næsten fire ud af ti danskere ifølge målingen tilhængere af vaccinepligt.

- Folk plejer ofte at indtage holdninger efter, hvad der menes på Christiansborg, siger Michael Bang Petersen.

Flest tilhængere blandt Venstre-vælgere

Statsminister Mette Frederiksen (S) sagde for nylig på et pressemøde, at vi er meget langt fra at indføre vaccinepligt i Danmark.

- Vi ser selvfølgelig, hvad der sker i andre lande, men det er helt oprigtigt fra vores side, at vi allerhelst vil have, at det er det enkelte menneske, der træffer beslutningen, sagde statsministeren på pressemødet.

Men dykker man ned i tallene i Megafon-undersøgelsen, er det hos hendes egne vælgere, tilslutningen til vaccinepligt er næststørst.