Begår du også denne fejl nytårsaften? Her er en guide til boblerne

DONG. DONG. DONG.

Når rådhusklokkerne ringer klokken 24 og markerer årsskiftet, står den på kys, kram, champagne og kransekage i mange danske hjem.

Men det er en udbredt misforståelse, at champagnen og kransekagen gør sig godt sammen.

- Det er en klassisk brøler. Det er rigtigt dumt og virkelig synd. Kransekagen skal nok klare den, men champagnen derimod..., siger sommelier Nana Wad i ’Go’ morgen Danmark’.

Årsagen til, at det ellers ikoniske makkerpar faktisk er et umage par, skyldes sødheden.

- Når man drikker champagne til den søde kransekage, smager den hvinende, hvinende surt, fortæller Nana Wad.

Hun mener dog ikke, at man af den grund helt skal droppe champagnen på årets sidste aften. I stedet opfordrer hun til at have sig for øje, hvilke bobler der passer til hvad – både når det gælder menuen og pengepungen.

____

GUIDE TIL MOUSSERENDE VINE

1 - Champagne

Foto: Nils Meilvang - Ritzau Scanpix

Champagne stammer fra det franske Champagne-distrikt og er den ikoniske, traditionelle mousserende vin. Det betyder, at champagne er den dyreste type bobler.

En klassisk champagne, kaldet brut, er lavet på en blanding af to røde og en grøn vindrue. Ønsker man derimod en friskere og mere syrlig drik, skal man gå efter en blanc de blancs. De er udelukkende lavet på grønne druer.

Passer godt til: Champagnen er ofte meget tør, og derfor passer den godt til alle de ting, man putter citron på. Nytårsaften kunne det for eksempel være skaldyr.

2 - Cremant

Foto: Nicolas Tucat - Ritzau Scanpix

Mens det udelukkende er vine fra Champagne-distriktet, der må kaldes champagne, har resten af de franske mousserende vine fået lov at hedde cremant.

Cremanten minder umiskendeligt meget om champagnen i både smag og kvalitet, men er noget billigere. Derfor er cremant det bedste alternativ til champagnen, hvis man gerne vil have noget, der minder om, men til en billigere pris.

Passer godt til: Ligesom champagne passer cremant godt til de mere syrlige retter som for eksempel skaldyr.

3 - Cava

Foto: Lars E. Andreasen - Ritzau Scanpix

En cava er lavet på samme måde som champagne og cremant, men er dyrket i Spanien.

Tidligere var alle cavaer lavet på spanske druer, men flere steder er man nu også begyndt at bruge franske druer. Vælger man en cava til sin nytårsmenu, bør man dog holde sig til en, der er lavet på gammeldags maner med spanske druer, mener Nana Wad. De er nemlig kraftigere i smagen og har flotte bobler.

Passer godt til: Cavaen har en kraftig smag, der passer godt til en klassisk spansk ret som tapas.

4 - Prosecco

Foto: Vincenzo Pinto - Ritzau Scanpix

Prosecco er Italiens svar på en champagne-lignende mousserende vin og er verdens mest populære skumdrik.

Den store popularitet har gjort, at proseccoen er blevet masseproduceret, og det er i nogle tilfælde gået ud over kvaliteten. Der findes dog stadig mange gode proseccoer.

Prosecco er ikke nær så surt som champagne og cremant, men har derimod en smag, der er både frisk og pære- eller mandelagtig.

Passer godt til: Da den er mindre syrlig end de franske champagner og cremanter, passer den ikke nær så godt til skaldyr. Til gengæld er den god sammen med asiatisk mad som for eksempel sushi, som en tør champagne ikke passer så godt til.

5 - Asti

Foto: Allan Lundgren - Ritzau Scanpix

Mens de fire ovennævnte mousserende vine gør det bedst til for- og hovedretten, men ikke så godt til kransekagen, er det modsat med asti.

Asti stammer fra Italien og har en sød smag og en forholdsvis lav alkoholprocent. Asti fås i to versioner: Asti Spumante og Moscato d’Asti, hvor den sidste har den sødeste smag

Passer godt til: Med sin søde smag passer asti godt til desserter som for eksempel kransekage.

Kilde: Nana Wad, sommelier og medindehaver af Victoria Vine