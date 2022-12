Efter sjov idé - elever blev undervist i mørke

Slukket lys, slukkede computere og slukkede smartboards.

Fredag blev en lidt mørkere dag end normalt for eleverne på Egebjergskolen.

Mens mange danskere har skruet ned for varmen og tænker over, hvornår de sætter en vask i gang, så har man taget det skridtet videre på skolen i Horsens.

Her havde man fredag en hel skoledag uden brug af elektricitet i undervisningen.

- Vi har slukket for strømmen og skruet helt ned for varmen for at sætte spot på vores energiforbrug, forklarer underviser Trine Vad Knudsen, der står for elevrådet på skolen.

Forslag fra elevrådet

Idéen med en hel skoledag uden strøm kommer fra Egebjergskolens elevråd, der for noget tid siden blev bedt om at forholde sig til, at der skulle skrues ned for temperaturen på skolen.

I kølvandet på det var medlemmerne af elevrådet rundt i klasserne, hvor de snakkede med de forskellige klasser om, hvad der kunne gøres i forhold til at spare på energien.

Og blandt forslag om at opsætte vindmøller og solceller kom forslaget om en hel skoledag uden strøm.

Fra bål til højtlæsning

Emilie Sofie Skovby Hillestrøm fra 5.a er tilfreds med, at den strømfrie dag blev en realitet.

- Jeg synes, det er fedt, at ledelsen gik med til at lave alle de forskellige aktiviteter, fortæller hun.

Den strømfrie dag betød også, at skoledagen blev mere anderledes end den plejer.

Rundt omkring i klasselokalerne blev der i løbet af dagen spillet kortspil og skak og læst højt fra bøger, lavet fysikforsøg, mens der udenfor blev lavet kakao over bål. I de mindste klassetrin dansede man også til harmonika- og klavermusik.

Men lærer eleverne så noget af det, vil nogen måske tænke? Spørger man Emilie Sofie Skovby Hillestrøm er svaret ja.

- I fysik lærer man for eksempel hvordan man kan blande forskellige ting sammen, og ved højtlæsningen kan man lære at sidde stille og at lade være med at læse online hele tiden, forklarer hun.

Femteklasseseleven håber derfor også, at det ikke er sidste gang, at man har haft en hel skoledag uden strøm.

- Jeg håber, at det bliver en tradition hver år. Det kunne være megafedt, for jeg synes, at det er hyggeligt.