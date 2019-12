Dekorationsmaler bevarer historien på historisk hotel

Med en børste fører malermester og dekorationsmaler Heidi Zilmer et stykke bladguld op til udsmykningen i loftet. I flere af rummene på Jørgensens Hotel i Horsens er der stuk, og i nogle af dem er der udsmykninger med forskellige instrumenter. Dem er Heidi Zilmer i gang med at forgylde.

En gennemgående renovering af Jørgensens Hotel har været i gang i snart to år. Nu er åbningsdatoen sat. Den 17. marts skal hotellet være færdigt og klar til at tage imod gæster, men kigger man indenfor, kan det stadigvæk være svært at forestille sig det færdige resultat.

I et af rummene i stueetagen skal reparationen af loftets stuk til at gå i gang. Foto: Pernille Leftes

Håndværkerne arbejder over det hele i hotellet, og nu er turen kommet til lofterne. Nogle er klar til udsmykning, mens andre er ved at blive repareret. Bygningen er fra 1744, og tiden har sat sine spor i det historiske hotel.

Et historisk håndværk

- Det er jo de dygtigste håndværkere, der har været med til at lave det her i sin tid. Det er en historie, der går mere end 200 år tilbage, og at jeg får lov til at bidrage med mit håndværk i det her hus, det gør mig rigtig, rigtig stolt, fortæller Heidi Zilmer, imens loftsudsmykningen bliver forgyldt med endnu et stykke bladguld.

I starten af det nye år får hun hjælp til loftet af to specialister fra Italien, som skal rense og restaurere væg- og loftsmalerierne på det gamle hotel, samtidig med at der skal skabes nye malerier til loftstykkerne.

Tidens slid på loftet kan tydelig ses, efter flere lag maling er fjernet. Foto: Pernille Leftes

Hotellets lofter viser forskellige stilarter, og Heidi Zilmer genkender både barok- og rokokoudsmykninger. At få lov til at være en del af renoveringen af Jørgensens Hotel har stor betydning for Heidi Zilmer, og hun er glad for at kunne være med til sætte sit præg på hotellet:

- Lige præcist det stykke guld, jeg lægger på nu her, kommer til at være her de næste 100 år.

