To mænd stjal fra varebil - men så greb et vidne ind

Klokken 03.58 natten til lørdag var to lidt for langfingrede mænd ved at stjæle værktøj fra en varebil på Landlystvej i Silkeborg, men de blev afbrudt, da et vidne kom forbi og stoppede dem.

- Vidnet gik hen og tog fat i den ene og sagde: "Du bliver her," siger vagtchef Allan Riis fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Det lykkedes vidnet at tilbageholde den ene mand, mens den anden tog benene på nakken og stak afsted.

- Han løb med de effekter, de havde stjålet fra varebilen, men han løb ikke ret langt, før han kom tilbage, siger vagtchefen.

De to mænd på 20 år, der begge kommer fra lokalområdet, var derfor samlet ved gerningsstedet igen, da politiet ankom til stedet. Herfra røg de en tur på bagsædet af patruljebilen og blev taget med på stationen.

- Vi har sikret os de effekter, de har stjålet, og så har vi af dem og løsladt dem igen, siger Allan Riis.

Mændene er dog fortsat sigtet for tyveri.