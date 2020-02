Stor glæde på hospital: Afdeling kåret som bedst til at behandle diabetes

- Det er fantastisk.

Sådan lyder det fra lægefaglig direktør for Hospitalsenhed Midt, Claus Brøckner Nielsen, der har svært ved at skjule sin begejstring.

Dagens Medicin kårer hvert år landets bedste afdelinger, og for første gang har hospitalerne i Silkeborg og Viborg taget førstepladserne i behandling af diabetes.

Regionshospitalet Silkeborg har ifølge en ny kåring landets bedste behandling af diabetes ved børn. Foto: Sebastian Andreasen Rasch, TV MIDTVEST

Silkeborg er Danmarks bedste til at behandle voksne med diabetes., mens Regionshospitalet Viborg får den samlede førsteplads inden for børne- og voksendiabetes.

- Der er et rigtigt godt samarbejde mellem afdelingerne. Det samarbejde har bare båret frugt, og det skal videreudvikles. Så vi er rigtigt stolte og glade for, at vores medarbejdere har gjort sådan en kæmpe indsats til gavn for diabetespatienterne, både børnene og de voksne, siger Claus Brøckner Nielsen.

Viborgs samlede førsteplads skyldes, at hospitalet er kåret som bedst til at behandle børn, og fjerdebedst til voksendiabetes.

Flere års arbejde

Kåringerne fra Dagens Medicin er baseret på data fra de landsdækkende kliniske databaser, og tallene beskriver kvaliteten af diabetesbehandlingen i 2019.

Den lægefaglige direktør håber, de kan beholde førstepladserne fremover.

- Vi skal bruge det til at bekræfte hinanden i, at samarbejdet og de ting, der sker på de forskellige afdelinger, er rigtigt godt. Det skal fortsætte, så vi kan blive ved med at have førstepladsen til gavn for både patienter og pårørende, siger han og understreger også det gode samarbejde med Steno Diabetes Center Aarhus.

- Det her er dog ikke kun resultatet af et års arbejde. Det er resultatet af flere års arbejde på alle afdelinger. Det er vi rigtigt stolte af, slår han fast.