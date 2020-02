Finn elsker Kongehuset: Nu har han købt Prins Henriks pladesamling

Der er dem, der gemmer ting i lidt længere tid, end de burde - og så er der Finn Torslow fra Torrild ved Odder.

Han siger selv, han lider af samlermani, og det vidner hans bolig også om. Gennem de sidste 50 år har han nemlig samlet på ting fra kendte og kongelige.

- Hver gang, jeg har fundet noget, som jeg ikke havde i forvejen, så har jeg købt det rundt omkring, så det er blevet til en del, siger Finn Torslow til TV2 ØSTJYLLAND.

Selvom han godt er klar over sin afhængighed for samleobjekter, kan han alligevel ikke helt lade være. Derfor er han nu også den lykkelige ejer af Prins Henriks private pladesamling, der netop har været på auktion.

- Jeg blev chokeret, da de kom, for jeg troede, der var to eller tre kasser, og så var der otte, og de var så tunge, så jeg måtte have en arbejdsdreng, kureren og mig selv til at bære dem ind, for vi kunne knap bære dem, siger han.

Plader for 46.00 kroner

Pladesamlingen blev hans for den nette sum af 46.000 kroner og indeholder lidt af hvert.

- Det er meget forskellige genrer, der er alt muligt. Det er både pop og kanel, siger Finn Torslow fra Torrild.

Og netop Prinsgemalens private samling falder i god jord hos Finn Torslow. Han ser nemlig sig selv som lidt af en royalist.

- Jeg har mange kongelige ting, og da de her kom på auktion, tænkte jeg, at nu laver jeg et kongeligt museum, for jeg bruger aldrig stuerne her alligevel. Så skal jeg have de her plader, så det er starten på museet, siger han.

I anledningen af H.M. Dronningen 80 års fødselsdag den 16. april, har Finn Torslow købt en statue af Hendes Majestæt. Kunstneren bag er Jim Lyngvild.

Men selvom stuerne med de mange royale ejendele og billeder for nu står tomme, så lever der stadig et lille håb inden i samleren om, at de ved særligt én lejlighed kan blive brugt:

- Jeg har inviteret Dronning Margrethe til frokost med børnebørnene, hvor de skulle se mit julemarked og have frokost her. Jeg har skrevet til hende mange gange, men hun er desværre altid forhindret, så hun har ikke været her endnu. Men der står dækket og klar, så vi mangler bare at få maden på bordet, så med et par timers varsel skal vi nok være klar, siger han.