Dronningen kommer på sommertogt til Østjylland

Dronningen besøger i år to steder i Østjylland på sit årlige sommertogt med Kongeskibet Danneborg. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

I starten af juni sejler Dronning Magrethe ud på sit årlige sommertogt.

Om bord på Kongeskibet Dannebrog besøger hun Anholt den 3. juni og Aarhus den 5.-6. juni.

Læs også Aarhus fejrer Dronningens 80-års fødselsdag

På den anden side af sommerferien vil hun desuden besøge Thisted, Esbjerg og Fanø. Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse.

I byerne og på øerne skal dronningen besøge lokale borgere, virksomheder og kulturinstitutioner. Det er de enkelte kommuner, der er vært ved besøgene.

Dannebrog blev bygget i 1931-1932 og tjener som officiel og privat residens for den kongelige familie på sommertogt i Danmark eller når de er på oversøiske officielle besøg.

Besøget i Aarhus er en del af fejringen af dronningens 80-årsfødselsdag.

Hun fylder rundt 16. april, og det bliver markeret med en myriade af begivenheder i april, men hun vil også blive fejret ved besøget i Aarhus i starten af juni.

Her vil Aarhus' borgmester Jacob Bundsgaard (S) tage imod, og han har tidligere udtalt, at besøget er oplagt til at markere 80-årsdagen.

Læs også Mand tilstår indbrud på Marselisborg Slot

Det årlige sommertogt er en tradition, som har mere end 100 år på bagen.

Det går helt tilbage til, da dronning Margrethes farfar - Christian X - var konge.

Han var den første regent, der gjorde sommertogtet til en fast del af den kongelige kalender.

Dronning Margrethe II Margrethe Alexandrine Þórhildur Ingrid, Hendes Majestæt Dronningen, blev Danmarks Dronning i 1972. H.M. Dronning Margrethe 2. er født den 16. april 1940 på Amalienborg som datter af Kong Frederik 9. (død 1972) og Dronning Ingrid, født Prinsesse af Sverige (død 2000)

Siden da har Frederik IX og dronning Margrethe videreført traditionen, hvor den siddende regent besøger forskellige dele af Danmark.

Kongeskibet Dannebrog, som dronningen sejler med på sommertogterne, har snart 90 år på bagen.

Det har besøgt størstedelen af havnene i Danmark, Grønland og Færøerne samt havne i Middelhavet, Caribien og USA.