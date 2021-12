Rumænsk narkobilist taget med 200 km/t nær Silkeborg

Både lokalpolitiet i Silkeborg og Viborg blev nødt til at trykke hårdt på speederen for at følge med en hurtig Audi natten til tirsdag.

Føreren bag var en 24-årig rumænsk, narkopåvirket kvinde, der sammen med en mandlig passagerer forsøgte at stikke af fra politiet.

Lokalpolitiet i Viborg oplyser, at betjente fra Silkeborg spottede bilen kl. 01.17. De satte efter bilen, men i stedet for at standse valgte kvinden at trykke speederen i bund og sætte kursen mod Viborg.