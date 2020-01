Retssag mod ulvedebattør starter: - Jeg er stolt over det, jeg har gjort

I dag starter retssagen mod ulvedebattøren Storm Balderson fra Aarhus.

Storm Balderson er anklaget for adskillige forhold, der ifølge ham selv knytter sig til hans kamp for ulve i Danmark.

Anklagerne mod Storm Balderson lyder på hærværk, trusler, overtrædelse af polititilhold og import af et ulovligt slagvåben.

Den anklagede siger til TV MIDTVEST, at han står ved hærværket, truslerne og import af et ulovligt slagvåben. Han mener derimod ikke, han er skyldig i overtrædelse af polititilhold.

Jeg glæder mig til at skulle i fængsel, for jeg er stolt over det, jeg har gjort. Storm Balderson, ulvedebattør, Aarhus

- Jeg glæder mig til at se udfaldet af sagen, og jeg glæder mig til at skulle i fængsel, for jeg er stolt over det, jeg har gjort, siger Storm Balderson forud for retssagen.

Det fremgår af anklageskriftet, at anklagemyndigheden rejser påstand om fængselsstraf, konfiskation af det ulovlige slagvåben og krav om erstatning.

Trusler og hærværk i Ulfborg

Ulvedebattøren begik omfattende hærværk i den vestjyske by Ulfborg og omegn om natten den 27. juni 2019. Han havde blandt andet spraymalet med rød spraymaling på to byzoneskilte.

Samme nat skrev han med rød maling 'Naturen før mennesker', 'Finris' og 'Blod bliver ikke glemt' på Ulfborg Kirke.

Foto af hærværket på Ulfborg Kirke. Foto: Hans Olav Sandal, TV MIDTVEST

Anklagen om trusler går blandt andet på, at Storm Balderson den samme nat i Ulfborg skulle have opsat trækors med teksten "RIP MT og søn".

Det skulle være med henvisning til en person, der har skudt en ulv, og personens søn, der blev kendt i medierne under sagens forløb.

Sådan så trækorset ud, hvor der også stod 'Blod bliver ikke glemt'. Foto: Privat

Påstand om fængselsstraf

Storm Balderson fortæller, at han begik hærværket for at beskytte ulvene i Danmark.

- Jeg ville have folk til at hade mig i stedet for de seks små ulve-unger. Det lykkedes, og det er jeg stolt af, siger han.

Anklagepunktet om overtrædelse af våbenloven skyldes, at Storm Balderson skulle have købt et ulovligt slagvåben i udlandet.

Anklagerne om overtrædelse af polititilhold skyldes opslag, som Storm Balderson har oprettet på Facebook.