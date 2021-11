Kniber det med hørelsen? Lang ventetid på hjælp

Region Midtjylland planlægger at afsætte en ekstra million kroner til høreområdet hvert år. Men selv om det måske lyder meget godt, så er det kun nok til at hjælpe 220 af de i alt 6500 personer, som lige nu står på venteliste, påpeger Henrik Gottlieb.

- Vi får løbende henvendelser fra borgere, som venter på hjælp, for det er alvorligt at have høreproblemer. Det kan have store konsekvenser for både arbejdslivet og det sociale liv, hvis ikke man kan høre ordentligt, siger han.

Vil have mere opmærksomhed

I finansloven fra 2019 blev der på landsplan afsat 25 millioner kroner årligt i perioden 2019-2022 til at nedbringe ventetiderne til offentlig høreapparatbehandling.

Region Midtjylland har årligt fået 5,4 millioner kroner ud af den sum penge, og regionens samlede budget på høreområdet er dermed på 21,6 millioner kroner årligt.