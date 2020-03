Her har kunderne ikke noget tøj på

Gæsterne smider alt, så snart de er kommet indenfor, og de er ret rene og betydeligt blødere i huden, når de tager tøjet på igen.

Træuld, sæbespåner og vand er det, der bliver brugt mest af i virksomheden. Badeanstalten er en historisk tidslomme og er den eneste, der stadig ser ud og virker, som da den blev bygget i 1920.

Læs også COVID-19 LIVE: Virus lægger kraftig dæmper på nattelivet

Her kan gæster få et bad, blive skrubbet på ryggen, svede i dampbadet og blive nedkølet igen i et badekar med otte grader koldt vand. Der er også en varmestue - en slags sauna - der bliver opvarmet til 70 grader med damp fra dampbadet. Her bliver dagens aviser læst i fred og ro.

- Folk kan ikke nå at skrubbe sig selv på ryggen. Derfor kalder de på bademesteren. Det har de altid gjort. Og det gør vi gerne. Træulden er som blødt sandpapir. Det virker som en slags peeling, forklarer massør Jan Wubs.

Interiøret er som for 100 år siden. Her er indgangen til badet og receptionen. Foto: Margit Vendelbjerg, TV MIDTVEST

Badeanstalten er ejet af Silkeborg Kommune og er en del af en kulturbygning med bibliotek og museum. Nøgleordene i 1920 var uddannelse, oplysning og renhed. Dengang havde det finere borgerskab deres egen afdeling på Badeanstalten. I dag er stedet delt op i en dame- og herreafdeling.

- Da jeg startede som leder i 2001, var det planlagt, at de smukke gule klinker skulle rives ned og erstattes med hvide. Det fik vi heldigvis afværget. Det er en løbende udfordring sammen med personalet, når noget trænger til at blive renoveret, at fastholde miljøet, påpeger inspektør Per Maretti Hansen.

Læs også Fremmede sviner Niels til gang på gang: - Jeg har kun oplevet det i coronatiden

Velvære og wellness

I dag kommer folk ikke kun for at få et bad. Nu handler det om velvære og wellness. Det koncept har trukket flere yngre gæster til.

- Vi er omgivet af den digitale verden hver dag. Og de unge har så travlt med at være på Facebook og Instagram. Så er det godt at komme herned og lægge sin telefon ind i vores skab i receptionen og så bare have tid til at være og slappe af, forklarer massør Marianne Vellier.

For fem år siden var kommunen tæt på at lukke Badeanstalten. Men takket være en redningsaktion med badets chef i spidsen og nogle fremsynede erhvervsfolk lykkedes det at redde det historiske bad i 11. time.

Badeanstalten er en historisk tidslomme, siger Per Maretti Hansen. Foto: Margit Vendelbjerg, TV MIDTVEST

En sponsorforening blev etableret, og den har i dag 50 medlemmer, der bidrager til en sund økonomi.

Badeanstalten har også stor succes med arrangementer for grupper, hvor de blandt andet kan få et urtebad eller behandling med mudder fra Det Døde Hav.

- Nogen siger, at lederen ikke skal gå ned maskinrummet, men det skal man her. Jeg tager gerne nogle af de vagter, så jeg får mulighed for at fortælle en del af de mange historier, der knytter sig til stedet her. Dem kan man ikke læse sig til. Dem skal man ned og opleve, understreger Per Maretti Hansen.

Badeanstaltens 100 års jubilæum bliver fejret med blandt andet reception og en bogudgivelse.