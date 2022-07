Grønt klistermærke skal gøre nattelivet tryggere for Silkeborgs unge

Det lille klistermærke bærer teksten 'Safe - #TrygISilkeborg' og indikerer, at dørene er åbne, når Silkeborgs unge er i byen.

Hotellet holder åbent 24 timer i døgnet og har altid bemanding.

- Det er et trygt sted, hvor man kan søge hen, hvis man har brug for det, siger Christina Torp.

Et lignende tiltag blev tidligere på året stablet på benene i Aalborg. Her har flere hoteller valgt at åbne dørene for unge, der føler sig utrygge, når de er på vej hjem efter en festlig aften.

Initiativet er stablet på benene som en reaktion på drabet på 22-årige Mia Skadhauge Stevn.