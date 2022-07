Årets nok mest omtalte museum skifter navn

Foruden Asger Jorn-værker består museets samling blandt andet af værker af Per Kirkeby, Henry Heerup, Jens Adolf Jerichau, Wilhelm Freddy og mange flere. Den store samling er medvirkende til, at Museum Jorn hvert år udlåner over 500 værker til andre kunstaktører verden over.

Måske bliver navnet hængende

Ifølge direktøren er museet dog begyndt at synes ganske godt om det nye navn, så måske bliver det hængende.

- Det er kun tænkt til at være hen over sommeren, men man ved ikke, hvad der sker derefter. Navnet er midlertidigt, men vi kan også godt lide den dobbelthed, der er i det, så måske bevarer vi det, siger direktøren, der mener, at navneprovokationen er helt i museets ånd.

En ting bliver der dog ikke pillet ved, understreger Jacob Thage. Nemlig at Jorn indgår i museets navn.