Fra konkurstruet til sund økonomi: Nye tider i kræft-forening

Det er nu et år siden, at foreningen Familier med kræftramte børn i Ans startede på en frisk efter flere års tilbagevendende kritik om lukkethed og regnskabsrod.

Og der er sket noget i det år, der er gået. Det fortæller foreningens nuværende formand, Tommy Brøgger.

- Vi har været alle udgifter igennem med en tættekam og fjernet alt, der var overflødigt.

- Vi har afhændet en del aktiver - fast ejendom og nogle maskiner, der har været i forbindelse med vores ejendomsdrift. Og vi har afskediget to tredjedele af de medarbejdere, der var ansat, lyder det.

Forældre kritiserede forhold

Indtil for et år siden hobede problemerne sig op i og omkring foreningen. I 2016 kritiserede forældre i Jyllands-Posten foreningen for uigennemskuelige regnskaber, lukkethed og uetiske indsamlingsmetoder.

- Noget af det allermest problematiske er, at det ikke ser ud til, at størstedelen af de indsamlede midler går til foreningens formål, sagde Helene Bech Rosenbrandt i 2017 til TV MIDTVEST. Hun er selv mor et barn, der er blevet opereret for kræft.

De etiske mangler medførte i 2017, at Familier med kræftramte børn som den første og eneste nogensinde blev smidt ud af Indsamlernes Brancheorganisation, ISOBRO. Og i begyndelsen af 2019 røg tre kritiske forældre ud af foreningen, inden Indsamlingsnævnet politianmeldte Ans-organisationen.

Få uger senere trak sekretariatslederen og bestyrelsen sig så, men alt den negative omtale kostede foreningen et tocifret millionbeløb i indsamlingskroner.

- Det var en rigtig sej kamp. Undervejs var man også nogle gange i tvivl om, om det var det værd. Men det har det været. Vi har fået ryddet op i nogle ting, og nu har vi sikret, at de midler, der bliver givet til børnekræftfamilier, faktisk kommer børnekræftfamilier til gode, siger Mikael Houe i dag.

Han var en af de forældre, der blev smidt ud af foreningen, efter han stillede spørgsmålstegn ved den måde, det hele foregik på.

Fra konkurstruet til sund økonomi

Et år er nu gået. Den knap 15 millioner dyre hvide liebhavervilla, som var udset til at være hovedsæde for foreningen, er solgt. I stedet styres Familier med kræftramte børn fortsat fra en mere ydmyg ejendom, og generelt er foreningen kommet på ret køl.

- Vi har gennem det seneste år fået vendt økonomien fra en truende konkurs til, at vi i dag driver en forening med en sund økonomi. Pengene går til det, som vores trofaste støttere, de støtter - nemlig aktiviteter og arrangementer for vores familier, siger formand Tommy Brøgger.

Foreningens hovedsæde i Ans. Foto: Sebastian Andreasen Rasch, TV MIDTVEST

Men det har ikke været, og er stadig ikke, nemt at vende skuden i en forening, der til sidst blev mest kendt for negative historier.

- Det er vi meget bevidste om, og vi har også gjort os den erfaring, at de positive historier er væsentligt sværere at sælge, end den forargelse der ligger i vores fortid, siger formanden.

Men med formandens ord er ildebrandene nu slukket. Der er ryddet op, og nu er der kun én vej for foreningen.

- Vi har fået indtægter og udgifter til at matche, og nu skal vi til at kigge fremad og se på alle de nye steder, hvor vi kan gøre en forskel, slutter Tommy Brøgger.

Familier med kræftramte børn er også blevet genoptaget i ISOBRO - med den begrundelse, at der er blevet ryddet op i foreningen.