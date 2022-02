Brugte to ton gift om året: Nu bekæmper man rotter med ugler, hunde og gratis fælder

Der er de firbenede i form af tre rottehunde, der lynhurtigt kan snuse sig frem til og aflive rotter.

Og så er der uglerne. Kommunen har opsat omkring 40 kasser i håb om at tiltrække natugler, der hører til rotternes naturlige fjender, og flere af kasserne har allerede været beboet.

Flere grunde til at droppe gift

- Det er svært at sige, hvor langt vi kan komme ned i forbruget af rottegift, men det er noget, vi hele tiden har fokus på. I dag skal der meget til, før vi bruger gift. Det kan for eksempel være, hvis vi får anmeldelsen så sent, at der er alt for mange rotter. Vi er også nødt til at lave en effektiv bekæmpelse, siger Peter Fabrin.

Der er flere grunde til, at Silkeborg gerne vil skære ned på forbruget af gift.

Ud over risikoen for at rotterne udvikler resistens peger ingeniøren på, at rotterne lider en langsom og smertefuld død efter at have indtaget giften.

- Den primære årsag er nok, at vi gerne vil undgå sekundære forgiftninger. Altså at rovdyr bliver forgiftet af at æde rotterne. En rotte kan for eksempel leve med en mængde gift, der er nok til at slå en ugle ihjel, siger Peter Fabrin.

Silkeborg Kommune gør samtidig opmærksom på, at forebyggelse stadig er det middel til at holde rotterne væk.

Husejerne opfordres derfor til at fjerne rottens fødekilder og kigge efter sprækker og revner i huset og huller i græsplænen.