Thomas skal til storkamp i England: - Håbet er jo lyseblåt som vi siger i Randers

For Thomas Bering vil en sejr naturligvis vække glæde, men også overraske. Han satser først og fremmest på god stemning.

- Vi håber selvfølgelig alle på et godt resultat, men det bliver svært. Men håbet er jo lyseblåt, som vi siger i Randers, siger Thomas Bering og fortsætter:

- Chancen for et godt resultat er der, og jeg håber virkelig, holdet går ud og spiller for at tage chancen. Eller det ved jeg, de gør. Det ville være godt at få et godt resultat med hjem, så der kan blive spænding i Randers i næste uge, siger Thomas Bering med sigte på returkampen på hjemmebane den 24. februar.

Første kamp i udlandet

Trods mange år som Randersfan er det i øvrigt første gang, han skal til en kamp uden for landets grænser.

- Jeg valgte, at nu skal det være, siger den kronjyske fodboldfan, der kan se frem til en et par intense dage.