Katte sulter ihjel til efteråret

De er søde og kan være svære at modstå - men det kan koste kattekillinger livet, hvis du fodrer dem, imens du er i sommerhus.

Hvert år bliver tusindvis af vilde katte nemlig efterladt alene i det danske sommerland, når feriegæsterne rejser hjem. Og når katten er vant til at få mad hele sommeren, kan den ikke forstå, hvorfor den ikke længere får mad. Og så sulter den.

Det fortæller internatlederen ved Tøstrup Dyreværn og Kattehjem på Djursland, Mariann Betzer-Poulsen.

- Vi plejer at sige til folk, at hvis de fodrer katten om sommeren, så må de ikke rejse derfra, før de har sørget for at katten kommer i sikkerhed, fortæller internatlederen til TV2 ØSTJYLLAND.

Problemet er også, at folk tror, at en kat kan leve af mus. Det er en tosset opfattelse. Mariann Betzer-Poulsen, internatlederen, Tøstrup Dyreværn og Kattehjem

Hvert år får kattehjemmet på Djursland et hav af henvendelser om efterladte katte i sommerhusområder, og budskabet er klart: Ring til nærmeste dyreinternat og sig, at der går en kat, som ikke har det godt, eller som man er begyndt at fodre.

- Hvis en kat bliver vant til at få mad i en madskål over en hel sommer, så bliver den afhængig af det, og så kan den ikke finde ud af at klare sig selv, når sommerhusgæsterne rejser fra den igen. Og så sulter den. En kat, der er vant til at klare sig selv, kan også klare sig gennem vinteren - medmindre den bliver vant til at få maden serveret. Derfor skal man lade være med at fodre dem, siger hun.

Kan ikke leve af mus

Kattehjemmet på Djursland får ofte henvendelser fra folk, der har været ude at gå tur med hunden i et sommerhusområde og har fået øje på en flok halvstore killinger, der klager sig.

De får også henvendelser fra udlejningsfirmaer, når rengøringspersonalet har været ude i sommerhusområderne og opdaget de sultne, omstrejfende katte, der har levet af en smule affald.

I år er antallet af forladte katte markant stigende på landets internater.

- Problemet er også, at folk tror, at en kat kan leve af mus. Det er en tosset opfattelse. Det kan de simpelthen ikke, forklarer internatlederen.

I øjeblikket har de for nylig fået indleveret 24 kattemødre med killinger. I hvert fald syv af de katte kommer fra sommerhusområder, hvor de er blevet fodret.

- Mange organisationer har den tilgang til problemet, at hvis man har fodret katten, så er det ens eget problem. Men det er det ikke. Det bliver kattens problem, siger Marianne Betzer-Poulsen.

Neutralisering er løsningen

Problemet opstår ifølge internatlederen, når folk ikke sørger for at få neutraliseret deres katte. For så løber katten ud i sommervejret og finder andre katte at parre sig med. Og det kan blive til rigtig mange kattekillinger, der må leve som vildkatte.

Neutraliseringen er et indgreb, der fjerner kattens kønsdrift, så den ikke kan formere sig.

- Øremærkede katte forhindrer ikke uønskede killinger. Det gør neutralisering, siger Marianne.

03:06 VIDEO: Antallet af herreløse katte stiger voldsomt, det mærker de blandt andet hos Tøstrup dyreværn og kattehjem på Djursland. Nu vil regeringen - med et lovforslag - få flere til at øremærke deres kat, hvilket et flertal i folketinget bakker op om. Indslaget er fra d. 24. maj 2020. Det fremgår fejlagtigt i indslaget, at alle katte født i naturen bliver aflivet. Det er ikke tilfældet. Video: Ezequiel Becerra/AFP/Ritzau Scanpix Luk video

De kommende uger skal internatet til Fjellerup for at fange katte, der er blevet fodret derude af folk, der har været i sommerhus.

Internatlederen kommer med følgende råd: Begynder man at fodre katten mens man er i sommerhus, så må man ikke rejse derfra. Men det bedste er at undgå at fodre katten, og i stedet ringe efter hjælp.

- Stop med at fodre dem. Ring efter hjælp, siger hun.