SFO lukker på grund af risiko for delta-smitte

Skolen forventer, at SFO’en er klar til at åbne igen mandag den 5. juli 2021. Ifølge skolelederen har tilstrækkeligt mange medarbejdere været igennem to PCR-tests, så de kan åbne igen.

- Det er selvfølgelig under forudsætning af, at ingen er smittede. Det er hele tiden den joker, vi har at gøre med, siger Bitter Rasmussen.

Vil I gøre noget anderledes, når I kan åbne igen?

- Det er et rigtig godt spørgsmål. Der er en hel masse, der står på hold over sommerferien, fordi vi netop er usikre på, hvad delta vil give af udfordringer, siger hun.