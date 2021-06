Virusvarianten Delta Plus fundet i Danmark

Virusvarianten Delta Plus har fået benævnelsen AY.1 og er karakteriseret ved en mutation i spikeproteinet kaldet K417N.



- På nuværende tidspunkt tyder intet på, at Delta-AY.1 spreder sig mere end Delta-varianten uden mutation K417N, siger afdelingschef på SSI Troels Lillebæk til TV 2.

Vacciner menes at virke mod ny variant

Han påpeger, at der er brug for flere data for mere præcist at kunne vurdere risikoen ved Delta-AY.1.

- Generelt sker der en helt masse mutationer i virus hele tiden. Ved den her variant har bekymringen været, om den er mere smitsom, og om den kan undgå antistoffer, som vi kender det fra deltavarianten. Men det er der ikke noget i forskningen, der tyder på, siger Troels Lillebæk.