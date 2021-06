57 børn sendt hjem: Risiko for Delta-smitte lukker institution ned

Det ærgrer dagtilbudsleder Louise Lund Rasmussen, fordi hun mener, at institutionen selv har været meget konservative i sin håndtering af smittefaren.

- Vores nuværende retningslinjer tillader, at vi har fuldt åbent og har børnene på kryds og tværs. Dér har vi valgt, at børnene, når de er indenfor, næsten altid er adskilt i deres grupper. Udenfor har de haft lov til rende rundt sammen, fordi man har vurderet, at smitterisikoen ikke var lige så stor dér, siger hun.

- Det er klart, at det er noget udfordrende, hvis man fortsat vurderer, at alle også er nære kontakter, når man er udenfor. Det har svært i den her situation, fordi jeg havde en forventning om, at fordi de kun havde været sammen udenfor, at man så kunne nøjes med at sende én gruppe hjem, siger Louise Lund Rasmussen.