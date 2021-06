Skal coronapasset ændres for at holde delta-varianten stangen?

- Men det drejer sig om at holde smitten ude af Danmark og derfor kan man sige, at der er tale om to situationer – den ene internt i Danmark og så den anden, når man rejser uden for Danmark. Her kunne det give god mening, at man skal have to stik. Jeg ser ingen grund til, at man ligefrem skal begynde at importere delta-smitten til Danmark. Det ville være pivdumt. Men præcis hvordan man holder den ude, må være op til myndighederne.