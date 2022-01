Kvinde fik halsen skåret over - samlever varetægtsfængslet

- Der kommer politi kørende ind mod byen. Der var simpelthen så meget fart på. Kort efter kommer der tre udrykningskøretøjer. Og jeg var godt klar over, der var sket noget, fortæller han til TV2 ØSTJYLLAND.

Han er rystet over, hvad der er sket.

- Tænk at blive myrdet på den måde. 50 år. Det er jo alt for tidligt, siger han og understreger, at han ikke kender den 50-årige kvinde. Heller ikke hendes samlever, som er anholdt og sigtet for drabet.

Anholdt i Aarhus

Ved den dræbtes hjem ligger der nu blomster.

Den 50-årige kvinde blev lørdag aften, ifølge Østjyllands Politi, dræbt med kniv.

Østjyllands Politi kunne søndag morgen fortælle, at politiet fik melding om et overfald på adressen lørdag klokken 23.46.