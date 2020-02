Knytnæver og 'leverhook' blev Bjarnes redning fra at lave ballade

Et slag i leveren og en blodtud er ikke helt ualmindeligt i en boksekamp. Men selvom den til tider hårde sportsgren kan lyde voldsom, så kan det også være en hjælp.

I hvert fald hvis man spørger 24-årige Bjarne Newby fra Ryomgård.

Boksning har givet mig disciplin og holdt mig væk fra ballade. Bjarne Newby, bokser

Han har nemlig oplevet, hvordan boksetræning reddede ham fra et liv, der kunne være endt helt anderledes.

- Mit liv kunne være gået mange veje uden boksning. I perioder, hvor man ikke havde så meget at lave, kunne man have lavet nogle dumme ting, siger Bjarne Newby til TV2 ØSTJYLLAND.

For at blive en god bokser, der ikke ender på skadestuen gang efter gang, kræver det nemlig både hård træning og en streng morale.

Og for en ung gut som Bjarne Newby, der var lidt for glad for de aktiviteter, der befandt sig på kant med loven, var det netop, hvad der skulle til.

- Jeg har haft fart på i mit liv, og så har det været ustruktureret og manglet disciplin, så boksning har givet mig disciplin og holdt mig væk fra ballade, siger han, og fortsætter:

- Det giver mig ro, når jeg kommer ned til træning.

Kom med til boksestævne og mød Bjarne Newby, hvis liv kunne være endt med ballade, hvis han ikke havde lært disciplin i bokseringen.

Men der er lang vej fra, at man som ung ballademager kommer videre fra fristelsen til at uddele knytnæveslag uden for bokseringen til at disciplinere sig selv.

- Til at starte med drømmer jeg om nogle mesterskaber og senere landsholdspladser og professionelt, hvis muligheden opstår, siger Bjarne Newby.

Bokseringen er tilbage efter 30 år i lille by

Fredag aften nåede Bjarne Newby endnu et mål. Hans klub, Hornslet Bokseklub, afholdt nemlig et arrangement med boksning i Ryomgård. Og det var ikke et hvilket som helst arrangement. Det var nemli første gang i 30 år, at bokseringen atter var stillet op i den lille by.

Udover at jeg selv træner, så træner jeg også nogle børn, og det giver mig rigtig meget at hjælpe dem med at opnå deres mål. Bjarne Newby, bokser

Noget, der gik lige i hjertet på Georg Henriksen, der selv uddelte knytnæveslag i bokseringen for 30 år siden.

- Det er rigtig dejligt at være tilbage og at se så mange mennesker her er en fornøjelse. Jeg har haft med så mange dejlige unge mennesker at gøre i boksning, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Netop unge menneskers interesse i bokseringen kender også Bjarne Newby til. Han er nemlig med til at give sine egne erfaringer videre.

- Udover at jeg selv træner, så træner jeg også nogle børn, og det giver mig rigtig meget at hjælpe dem med at opnå deres mål. Fordi jeg kan give dem noget af det, boksning også har givet mig.

Boksesporten kan spores helt tilbage til år 3000 før vores tidsregning. Så langt skal vi dog ikke tilbage for at finde den sidste boksekamp i Ryomgård, der efter 30 år igen er vækket til live.