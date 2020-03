Genbrugsbøn fra Edith: Vent med at læsse af hos os

Normalt tager de imod det meste med kyshånd. Men lige nu kan de intet stille op hos Kirkens Korshær i Hornslet.

- Normalt gør vi et stort stykke arbejde, men lige p.t. vil vi ikke være nogen losseplads, siger Edith Halager til TV2 ØSTJYLLAND.

Folk stiller alligevel tøj og andre ting, selvom genbrugsbutikken har frabedt sig det. Foto: Privat - Edith Halager

Hun er frivillig sammen med en masse andre primært ældre mennesker hos Kirkens Korshær, som for tiden er lukket for at undgå spredning af corona-virussen.

- Vi står jo ikke og sorterer tøj, når forretningen er lukket. Vi skal passe på os selv. Vi er gamle mennesker. Jeg er en af de yngste i midten af 60´erne, men der er nogle i 80´erne med luftvejsproblemer, siger Edith Halager.

Edith Halager håber, at folk vil lytte til hendes opfordring om ikke at aflevere genbrugsting, når butikken er lukket i de her uger. Foto: Privatfoto

Ligegyldigheden ramte mine følelser

Genbrugsbutikken modtager normalt mange ting, som de er glade for. De gør tingene rent og klar til salg i butikken, og pengene går til hjemløse rundt omkring i hele landet.

Butikken har været lukket ned side torsdag, og vil være det de kommende uger.

Derfor havde også sat et skilt op, hvor der stod, at folk ikke skulle aflevere deres brugte ting mere, da de ikke kan komme af med det.

Kirkens Korshær i Hornslet har set sig nødsaget til at sætte en mere tydelig og kontant seddel op. Foto: Privat - Edith Halager

- Det er ikke fordi, vi vil være uforskammet. Vi har kørt væk og væk og væk, men vi kan ikke komme af med det mere, siger Edith Halager.

Den anden aften kom hun selv forbi Kirkens Korshær i Hornslet, og der var en kvinde igang med at læsse ting af - selvom hun havde læst skiltet, fortæller Edith Halager.

- Den ligegyldighed jeg mødte, den ramte hårdt i mine følelser, fortæller hun.

Vi er taknemmelige - bare ikke lige nu

Edith Halager håber, at folk forstår, at det her ikke handler om, at de ikke sætter pris på folks velvilje til at donere ting til dem, men at situationen lige nu er anderledes.

- Det er ikke for at være utaknemmelige eller uforskammet, men vi ved jo ikke hvor længe, det her vil vare, siger hun.

Derfor er hendes bøn til folk, at de ikke afleverer flere ting, før butikken åbner op igen.

- Vi er taknemmelige, men ikke lige p.t., fortæller Edith Halager.