Færdselsuheld på Djursland: Lastbil ligger i grøften

I forsøget på at undvige har lastbilen tilsyneladende ramt personbilen i højre side og er kørt ud i grøften.

- Lastbilen er væltet ud i grøften, efter de to biler er kørt sammen. En patrulje er på stedet, hvor de afhører vidner for at finde ud af, hvem der har skylden for uheldet, siger vagtchef ved Østjyllands Politi, René Ludvig, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge vagtchefen er der ikke nogen, der er kommet til skade under uheldet - men lastbilen ligger nu i grøften, hvor den lækker diesel.

- Vi har vores indsatsleder brand ude på stedet, fordi de skal sikre, at der ikke siver diesel ned i åer, afløb og jorden, som vil skade miljøet. Vi skal have ryddet op i en fart for at undgå det, og diesel på vejen skaber samtidig glatføre, så det er også for at undgå flere uheld, siger vagtchefen.