Elever anklaget for tyveri: Skole vil samarbejde - men afviser at hjælpe med opklaring

Den lokale boghandler i Hornslet i Syddjurs Kommune er godt og grundig træt af, at børn stjæler fra hans butik. Senest stjal seks drenge Pokemon-merchandise for 1600 kroner, og det var dråben, der fik ham til tasterne i den lokale Facebookgruppe. Her efterlyser han hjælp fra skole, forældre og myndigheder til at komme tyverierne til livs. Men han efterlyser også hjælp til at finde frem til de seks drenge, der ifølge butiksejer Anders Sølling skulle gå i mellemtrinnet på Hornslet Skole. Her melder man sig klar til at forebygge nye tyverier, men man kan ikke klare det med at finde frem til gerningsmændene, siger pædagogisk leder Jan Leslie Pedersen. - Vi er rigtig kede af, at det er sket. Men vi kan ikke gå ind i et opklaringsarbejde, for det er politiet, der har den opgave, siger han. Forebygge - ikke opklare Skolens opgave handler ifølge ham om at gøre eleverne til gode borgere i samfundet. Helst inden, de begår tyveri. - Vi har en opgave med at være generelt dannende og forebyggende, så det er de indsatser, vi kan lave, siger Jan Leslie Pedersen.

Foto: Privatfoto

Skolen melder sig klar til at samarbejde i den konkrete sag fra Bog & Ide i byen, selvom de ikke oplever et generelt problem med elever, der stjæler. - Når vi får en konkret henvendelse, så samarbejder vi med alle dem, der er omkring, så vi kan kaste lys over, hvad der sket, og hvad kan vi gøre for, at der er nogle børn, der ikke kommer i uføre igen, siger han. Tal med dine børn Det er blandt andet kommunens SSP-ordning, der skal i spil. De forener skole, socialforvaltning og politi. Formand for SSP-samrådet, Benny Husted, forklarer, at man som forældre kan gøre meget hjemme ved spisebordet for at undgå, at ens børn havner i en sag om tyveri. - Det handler rigtig meget om at tale med sine børn om, hvad der er rigtigt og forkert. Men nogle gange går det jo galt alligevel, siger han.

Ifølge Benny Husted kan der være flere årsager til, at børn stjæler. Ofte handler det om dynamik i en social gruppe. - Det handler sjældent om den enkelte unge eller barn. Det kan være, de føler, de er nødt til at have fat i noget, der er i en butik, fordi det betyder noget for deres relation i gruppen, siger han. Børn vil gøre det rigtige I Bog & Ide i Hornslet har man oplevet en gruppe af børn, der stjal for 1600 kroner Pokemon-merchandise. - Det kan jo også være noget, der foregår i gruppen, hvor nogle børn gejler hinanden op i forhold til at tage nogle ting. Så er spørgsmålet om relationerne i gruppen, så er det dem, vi skal arbejde med for at undgå, at det sker igen, siger Benny Husted.

Anders Sølling lavede tirsdag et opslag i den lokale Facebookgruppe, hvor han bad om hjælp til at finde tyvene.