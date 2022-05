Eftersøgning indstillet: Bådens 76-årige ejer er fortsat savnet

Båden er efterfølgende blevet bjærget i land, og politiet har været i kontakt med familiemedlemmer til en mand, der ejer den.

- De fortæller, at han skulle være ude og sejle, men han er ikke om bord i båden. Det er selvfølgelig muligt, at han selv er kommet i land, men det kan også være, at han er faldet i vandet, siger Peter Hunniche.

I forbindelse med eftersøgningen opfordrede Østjyllands Politi sent søndag eftermiddag lystsejlere og gående i området til at deltage.

Søndag aften oplyser Østjyllands Politi på Twitter, at de har indstillet eftersøgningen, og at det ikke har været muligt at finde savnede personer fra båden.

Bådens 76-årige mandlige ejer savnes fortsat og de pårørerende er underrettet. Derudover retter de en tak til alle frivillige, der hjalp med eftersøgningen.

Ifølge Beredskabsstyrelsens Online Dataregistrerings- og Indberetningssystem (Odin) løb anmeldelsen ind søndag omkring klokken 15.