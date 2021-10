Ebelfestivalen presser 15 tons æbler

- Der er simpelthen så meget at lave, griner Carl Erik Madsen, der på femte år er frivillig i æbleteltet, hvor æbler bliver presset til most på Ebeltoft Ebelfestival.

- Jeg er oppe omkring 15-20 tons i løbet af denne uge, så der kommer æbler ad flere omgange.

I teltet kan besøgende smage på de friskpressede varer og det er efter alt at dømme en succes.

- Det smager frisk og dejligt og koldt, siger Olivia Lyngå Elisasen på 8 år fra Sorring efter at have drukket et glas.