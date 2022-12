Ægtepar holder helt særlig juleaften i Ree Park

Morten Rasmussen og Maiken Nielsen får hjælp af familie, venner og kolleger fra Ree Park, som har meldt sig som frivillige juleaften.

Ægteparrets 14-årige søn deltager også. Han var også med, da parret for fem år siden holdt juleaften for udsatte familier i det samme lokale, som de holdt bryllup i. Siden har de drømt om at gøre det igen.

- Vi synes, det giver rigtig meget mening. Særligt i den tid, vi har nu, hvor folk slider for at få det til at hænge sammen. Det er en rigtig dejlig aften. Vi har jo gjort det før, og det var en af de bedste juleaftener, jeg nogensinde har haft, siger han.

Plads til flere

Når man spørger ham, hvad ideen bag projektet er, lyder svaret, at der ikke er nogen ide. Det handler bare om at bruge det overskud, de har, til at glæde andre.

- Vi synes, det er luksus, at vi har de muligheder, vi har. Med den baggrund og det arbejde, jeg har, har jeg nemmere ved at sætte sådan et projekt på benene, end mange andre familier har, siger Morten Rasmussen.



Arrangementet bliver afholdt på restauranten på Central Station i Ree Park. Indtil videre har 60 tilmeldt sig, men der er ikke noget loft for, hvor mange der kan deltage.