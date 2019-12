Aarhus lufthavn trodser dårlige rygter: Slår passager-rekord

Røde tal, økonomiske problemer og faldende passagertal.

Der er gennem årene blevet skrevet mange negative og pessimistiske ting om Aarhus Lufthavn, og folk har tvivlet på, om der overhovedet var brug for en lufthavn mellem Billund og Aalborg.

Men det viser de nyeste passagertal, at der er, lyder det fra lufthavnens direktør.

I 2019 checkede 500.000 passagerer ind i Aarhus Lufthavn, og det er det højeste antal siden 2012.

- Det er jo fantastisk. Vi har lagt en vækststrategi, og vi er på vej nu. Lufthavnen er blevet talt ned, og folk har sagt, at lufthavnen ingen fremtid og passagerer har, men de her tal viser, at der er en stor fremtid for en lufthavn i Aarhus, siger Peer H. Kristensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Peer H. Kristensen er optimistisk i forhold til Aarhus Lufthavns fremtid.

Direktøren siger, at fremgangen skyldes, at de har fået de rigtige ruter, hvor destinationer som Kreta og Zakynthos, Malaga, Mallorca, Split og Nice er kommet på afgangstavlen. Også Oslo fremhæver han:

- Oslo er blevet en kæmpe succes. Der er mange aarhusianske arkitektfirmaer, der har opgaver i Norge, siger Peer H. Kristensen og tilføjer, at det er vigtigt at have ruter til byer, som erhvervslivet i Aarhus arbejder sammen med. Derfor fordobler de i 2020 kapaciteten til Stockholm.

Flere charterturister

Frem mod 2024 vil lufthavnen tredoble antallet af passagerer til 1,5 millioner passagerer.

- For at have et solidt overskud, så skal vi op på en million passagerer, og derfor arbejder vi på den her passagertilvækst, siger direktøren og tilføjer, at de kommer til at have et underskud de næste år.

Vi vil gøre lufthavnen lækker. Vi vil skabe nogle wow-oplevelser. Din ferie skal starte i lufthavn. Peer H. Kristensen, direktør i Aarhus Lufthavn

Det vil de blandt andet gøre ved at oprettet nye ruter. Fra 2020 vil SAS næsten tredoble afgangene til storbyerne Palma de Mallorca og Malaga, ligesom de næsten fordobler kapaciteten til Stockholm. Derudover åbner ruter til Zadar, Bornholm, Chania, Varna, Alicante og Rhodos.

- Der er 1 million østjyder. Der må være et potentiale i at få dem til at bruge deres egen lufthavn, siger Peer H. Kristensen.

Ifølge direktøren har lufthavnen ikke historisk satset på charterturister, men det er noget, som de fremover kommer til at arbejde på. Som det er nu flyver omkring 25.000 passagerer om året med rejseselskabet Aarhus Charter fra Aarhus Lufthavn, men de store selskaber som Spies og Tui flyver fra landets andre lufthavne.

- Vi skal også have fokus på, om nogle af de andre charterselskaber kan bruge os. Vi har kapacitet til at håndtere det, siger Peer H. Kristensen.

Rigmand investerer i lufthavn

Udover flere destinationer er lufthavnen i gang med en makeover. Den er blevet renoveret, og der bliver blandt andet bygget ny security og shop. I fremtiden kommer der også til at være et hotel i forlængelse af lufthavnen.

- Vi vil gøre lufthavnen lækker. Vi vil skabe nogle wow-oplevelser. Din ferie skal starte i lufthavn, siger direktøren.

Vi får en mere moderne lufthavn rent fysisk, og så kommer vi vigtigst af alt til at kunne tilbyde mange flere ruter, som vi virkelig vil arbejde på. Jens Stausholm, medejer, Aarhus Lufthavn

Det er blandt andet muligt at renovere lufthavnen, fordi en østjysk rigmand tidligere på året betalte 30 millioner for at blive medejer af lufthavnen.

- Vi får en mere moderne lufthavn rent fysisk, og så kommer vi vigtigst af alt til at kunne tilbyde mange flere ruter, som vi virkelig vil arbejde på, sagde Jens Stausholm i marts til TV2 ØSTJYLLAND.

De øvrige medejere Aarhus, Syddjurs og Norddjurs Kommune vedtog desuden tidligere på året at udvide aktiekapitalen i Aarhus Lufthavn A/S med samlet 130 millioner kroner for at investere i moderne faciliteter og flere ruter.