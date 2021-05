420 nye parkeringspladser skal afhjælpe timelange køer i populær turistby

Selvom det ikke kan mærkes på vejret, så er sommeren lige om hjørnet, og det samme er turistsæsonen.

Og det betyder også alenlange køer ind til Ebeltoft. Faktisk har det allerede været galt her i pinsen.

En udfordring, byen tidligere har spurgt vejdirektoratet, der har ansvaret for de statsejede veje, om hjælp til at løse. Men uden held. Vejdirektoratet har afvist Syddjurs Kommunes forespørgsel om at få afhjulpet problemet, da køerne udelukkende er et sommerfænomen, lyder det.