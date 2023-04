40 hektar for 30 millioner kroner: Ekstraordinært sommerhus til salg

Så hvis du har råd til et sommerhus til 30 millioner kroner, så er det nu, at du skal slå til.

Et hus ud over det sædvanlige er lige nu til salg i Ebeltoft.

- Billederne af huset er vildt, men det er endnu vildere at være derude. Det har det smukkeste kig udover vandet, sælger har tænkt over hver eneste detalje, og så ligger det i det, der efter min mening, er det smukkeste sted i hele Danmark, siger Nanna Frederikke Juhl, der er ejendomsmægler for Ivan Eltoft Nielsen, og er ansvarlig for salget af huset.

Fra jagthytte til villa

Huset, der ligger på Røndevej 25, blev oprindelig bygget i 1962 som en jagthytte.

Siden da er der af flere omgange blev bygget om og bygget til, indtil huset står som i dag.

- Sælger har været i gang med den helt store ombygning. Det var lille bitte tidligere. De kunne nærmest have revet det ned, men de har valgt at bygge til og lave om, fortæller Nanna Frederikke Juhl.