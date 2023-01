29 medarbejdere fyret på plejehjem efter budgetoverskridelser

29 medarbejdere på plejehjem i Syddjurs Kommune skal se sig om efter et nyt job. Særligt to plejehjem kommer til at holde for, efter kommunen, efter at have gennemgået budgettet i slutningen af 2022, har fundet ud af, at der er for høj personalenormering i forhold til budgettet.

16 medarbejdere på Søhusparken i Ebeltoft og 9 medarbejdere på Lillerupparken i Rønde har fået at vide, at deres ansættelse stopper.

- Det skyldes et merforbrug i 2022 bredt set. Desuden har der været et højt vikarforbrug og meget sygefravær. På Søhusparken og Lillerupparken har grundnomeringen været for høj i forhold til budgettet, og det er derfor, det er et ret stort antal medarbejdere, det drejer sig om her, siger Anders Blæsbjerg Baun, direktør for Sundhed og Dannelse i Syddjurs Kommune.