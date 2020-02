Silkeborg-træner: Vi er sportsligt styrket efter Schwartz-salg

Silkeborg-træner Kent Nielsen skal sammen med sin trup kæmpe for at undgå nedrykning i Superligaen uden angriberen Ronnie Schwartz. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Silkeborg IF kæmper for at undgå nedrykning fra Superligaen, når sæsonen genoptages.

Klubben har ti point og har lavet 25 mål, og angrebsprofilen Ronnie Schwartz er noteret for de 12 af scoringerne.

Alligevel valgte Silkeborg, kort før transfervinduet lukkede, at sælge sin topscorer til ligaens tophold, FC Midtjylland.

Det er den rigtige sportslige beslutning vurderer Silkeborg-træner Kent Nielsen.

- Vi tror fuldt og fast på, at vi kan løse den opgave, vi står overfor. Men det kræver 100 procent commitment.

- Samtlige spillere skal udstråle tro, energi og arbejdsomhed, og som situationen udviklede sig med Ronnie, var det eneste rigtige for både ham og Silkeborg, at vi lader ham gå et halvt år før kontraktudløb, siger Kent Nielsen til Silkeborgs hjemmeside.

Klubben skriver, at den har fået en tilfredsstillende sum for salget af topscoreren, og ifølge Ekstra Bladet modtager Silkeborg to millioner kroner, mens FCM for resten af sæsonen sender 20-årige Júnior Brumado den anden vej på en lejeaftale.

- Den trup, vi har samlet, består af spillere, der tror 100 procent på, at vi kan løse opgaven, selv om udgangspunktet er svært. Vi står sportsligt styrket efter januars transfervindue, siger Kent Nielsen.

Sportschef Jesper Stüker forklarer salget af målslugeren således:

– Vi har fået en fair pris for Ronnie, men det er ikke det, der har været det afgørende. Beslutningen er truffet ud fra en sportslig indstilling og prioritering, siger Jesper Stüker.

Ifølge sportschefen har man i Silkeborg vurderet, at Ronnie Schwartz' ønske om at skifte var så stort, at han ikke ville kunne holde sit niveau i Silkeborg, hvis klubben havde sagt nej til at sælge.

