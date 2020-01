Topmøde ved Ejer Bavnehøj: Flere danskere skal ud i naturen

Vandresko, frisk luft og sol fra en skyfri himmel.

Det lyder som den perfekte opskrift på en dag i naturen, og måske var det netop det lækre januar-vejr, der fik 250 mennesker til at møde op ved Ejer Bavnehøj søndag.

Læs også Parkinson-cyklister besteg Ejer Bavnehøj: - En drøm der går i opfyldelse

Sammen med Dansk Vandrelaug kickstartede de projektet "På Toppen" - et initiativ, der skal få flere til at kridte vandrestøvlerne og komme ud i naturen.

- Vi vil vise, at det danske landskabe har mange ting at byde på. Det er noget, man skal tage ud at opleve, siger Lis Nielsen, der er projektleder for "På Toppen".

- Vi vil bestige alle menneske- og naturskabte højdepunkter i Danmark – store som små, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Lis Nielsen håber, at flere vil begynde at vandre i den danske natur.

Flere danskere på vandretur

Faktisk er der flere, der er begyndt at tage en vandretur i naturen, og Dansk Vandrelaug har oplevet en medlemstilgang på omkring 10 procent det seneste år. Foreningen tæller nu omkring 11.000 medlemmer.

- Det er jo fantastisk. Vi har mange deltagere der er plus 60, og vi ved jo, hvad det betyder for sundheden at man kan komme ud i den friske natur året rundt. Vi går jo ikke kun om sommeren, hvor det er dejligt, siger Lis Nielsen.

Læs også Naturvejleder om truede arter: Det går ad helvede til

Og dejligt, det var det på årets første "På Toppen"-tur, hvor de omkring 250 fremmødte gik en fire kilometer lang tur forbi Danmarks højeste punkt, Møllehøj.

- Det er fantastisk. Alle de dejlige mennesker man møder, solskin og godt vejr. Det er skønt for både krop og sjæl. Man kommer rundt og ser en masse skønne steder, så det er bare godt, siger en af dagens vandrere, Dinna Justesen fra Horsens.

Resten af året arrangerer Dansk Vandrelaug 400 ture til højdepunkter rundt om i landet. Projektet støttes ned 1,1 millioner kroner af Nordea-fonden.