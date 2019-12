Østjyderne er vilde med fyrværkeri - især de her to ting

I videoen her viser indehaver af krudtlager.dk, hvad der hitter i deres krudtlager, som er Jyllands største. Video: Louise Fischer

Nytårsaften er for rigtig mange mennesker lig med fest og flotte farver på himlen. Og det oplever de især hos krudtlager.dk, der ligger i Skanderborg og er Jyllands største krudtlager.

00:08 I videoen her kan man se hvor mange kunder, der var forbi tirsdag omkring middagstid. Ifølge indehaveren er den 30. og 31. december de dage, hvor de tjener mest. Luk video

Ifølge krudtlager.dk har deres kunder i år købt mere fyrværkeri end i 2018.

Deres salg er steget fem procent sammenlignet med sidste år, og folk har brugt i gennemsnit 35 kroner mere end i 2018. Og det er især to pakker, der er populære.

Indehaver af krudtlager.dk, Søren Rasmussen, viser en af de populære børnepakker frem. Foto: Louise Fidcher

- Lige i år er det rigtig meget børnepakker, hvor man får lidt blandet, siger indehaver Søren Rasmussen til TV2 ØSTJYLLAND og tilføjer:

- Man må aldrig løbe tør for børnepakker og knaldperler, så det har vi altid rigeligt af og kommer aldrig til at løbe tør for. Sikkerhedsbriller sælger vi også mange af.

Krudtlageret har eksisteret i syv år, og udover knaldperler og børnepakker køber folk også batterier i prisklasser mellem 149 kroner og 1500 kroner, og det er især farverne blå og guld, der hitter.

Disse batterier bliver også solgt i butikken. Foto: Louise Fischer

Øverst i denne artikel viser indehaver Søren Rasmussen tre ting, der er populære.

