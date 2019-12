VIDEO: Se nuttet politihundehvalp lave nytårsøvelser

Politihundene træner året rundt, og nytårsaftensdag er ingen undtagelse.

- Hundene elsker det, og vi er blevet afhængige af det, siger Jørgen Schytter, der er formand i Silkeborg Politihundeforening til TV2 ØSTJYLLAND.

Hundehvalpen Conrad var i dag med på øvelse på Jyllandsringen. Foto: Louise Fischer

Hundene bliver trænet i forskellige miljøer, for at forberede dem på uventede oplevelser, og i dag blev de især trænet for at være trætte til i aften, når nytårsbragene går løs.

Ifølge formanden for politihundeforeningen reagerer hundene på nytårsfyrværkeri, men de er generelt vant til det meste.

- Vores hunde er vant til skud og ballade, men nytår er også lys og raketter og rigtig meget støj, så det er godt, hvis de er trætte, siger Jørgen Schytter.

Væn hundene til fyrværkeri

Ifølge Dansk Dyreværn Aarhus er det godt at vænne sine hunde til fyrværkeri, fra de er helt små. Det kan man gøre ved at sætte fyrværkeri på fjernsynet og gradvist skrue op.

Hvis man ikke har gjort det, kan man gøre andre ting for at hjælpe sin hund. Deres tre bedste råd kan man se i videoen herunder. Det er dog alle dyr, der kan blive bange for fyrværkeri og ikke kun hunde, lyder det fra Dansk Dyreværn Aarhus.