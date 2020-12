Forældre i oprør: Handicappede børn skal flyttes i etagebyggeri

Udvalgsformand: - Det bliver et sted, som kan noget rigtig godt

Politikerne skal på et byrådsmøde onsdag den 16. december beslutte, om de endeligt skal vedtage, at Hørningskolen skal flytte ind i Pavillon 5.

- Der er mange gode muligheder her også i forhold til, at målgruppen på Hørningskolen også har ændret sig lidt og de har flere, som har brug for enkeltvis at være skærmet. Og der tænker vi, at vi kan lave nogle gode muligheder her, siger formand for Undervisnings- og Børneudvalget, Trine Frengler (S).

Kan du godt forstå deres bekymring i forhold til de tre etager?

- Ja, hvis jeg ser bygningen udefra nu. Men vi har haft bygningssagkyndige til at se på den og vurdere, om den kan bruges til specialskoler. I og med at vi ansætter en konsulent, der indretter specialskoler og vi indleder et samarbejde med forældre og medarbejdere fra Hørningskolen, så tror jeg på, at det her bliver et sted, som kan noget rigtig godt, fortæller udvalgsformanden til TV2 ØSTJYLLAND.